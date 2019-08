© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il mercato della Lazio passa dalle... cessioni della Lazio. In casa bianconceleste ancora non è chiaro il futuro sia di Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo è stato a lungo corteggiato dal Manchester United, ma i Red Devils non hanno chiuso l'affare ed adesso, con la chiusura del mercato inglese, difficilmente ci sarà un altro club pronto a sborsare i 100 milioni che Lotito continua a chiedere da anni.

Con il sergente ancora titolare, il centrocampo della Lazio non avrebbe bisogno di rinforzi, in caso contrario Tare dovrà trovare un sostituto all'altezza. Quello che sicuramente manca adesso è un attaccante che possa anche giocare insieme a Ciro Immobile. Caicedo c'è e potrebbe rinnovare, ma ad Inzaghi potrebbe far comodo una punta più prolifica. Un nome? Fernando Llorente. L'ex Juventus è uno degli svincolati di lusso di questo mercato e sono diversi i club di serie A che hanno messo gli occhi sullo spagnolo.