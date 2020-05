Lazio, il nuovo centro medico di Formello: due piani e sale anche per il settore giovanile

L'idea è nata anni fa, poi nei mesi scorsi l'accelerata definitiva. Lotito ha preso la palla al balzo e ha inserito - nell'ottica di una ristrutturazione interna di Formello - un nuovo centro di medicina sportiva per permettere alla Lazio di lavorare, anche sotto l'ambito sanitario, in totale autonomia. Così in poco tempo è stato edificato il 'Medical Center', grazie al quale la società - dopo il lockdown - ha potuto ricominciare l'attività sui campi in assoluta sicurezza. Prendendosi anche i complimenti degli addetti autorizzati a fare i tamponi al gruppo squadra (venerdì, tutti negativi) e degli ispettori della procura federale, che sabato 16 maggio sono arrivati nel quartier generale biancoceleste per controllare la situazione dopo il caso delle presunte partitelle.

Posizionato sopra il parcheggio della prima squadra, dietro le tribune del campo 'Fersini', si eleva su due piani ed è in continuo ampliamento. Comprende tre sale diagnostiche e tre sale mediche solo per la prima squadra, più altre tre per la Primavera e il settore giovanile. C'è l'Elettrocardiogramma da sforzo, l'Elettrocardiografo per prevenire la morte improvvisa, video-scanner per riscontrare la presenza di possibili patologie polmonari, spirometria e tanti altri macchinari utili anche per il primo soccorso. "È enorme", dice chi lo ha visitato. "Ora Formello sembra una clinica". "Abbiamo uno studio medico con tutte le specializzazioni, ottica, dermatologia, tutto. Se arriva un giocatore gli facciamo ecografie di ogni tipo. Anche per la prostata. Facciamo di tutto per mantenere in sicurezza i nostri tesserati" aveva detto Lotito qualche giorno fa. Supervisionato da professor Pulcini, responsabile sanitario del club insieme al prof. Rodia, è diventato un motivo di vanto e orgoglio per la società. Che non interromperà i suoi rapporti e la sua collaborazione con la 'Paideia', dove i giocatori svolgeranno le visite mediche di idoneità e si sottoporranno a eventuali interventi chirurgici.