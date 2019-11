Lazio, il "nuovo Nesta" verso l'addio. Armini in scadenza a giugno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il capitano della Primavera della Lazio rischia di lasciare il club della sua vita nel giro di pochi mesi: Nicolò Armini, difensore centrale e leader della squadra, è infatti in scadenza a giugno prossimo, la firma sul rinnovo (che la Lazio ha già proposto con cinque anni di contratto) non c’è. Sembrava una formalità in estate, raccolta il Corriere dello Sport, poi il nulla. La procura del ragazzo è nelle mani di Mino Raiola, non ci sono strette di mano all’orizzonte con la società.