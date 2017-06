Lazio, il nuovo regista può essere Camacho del Malaga

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nome nuovo per il centrocampo della Lazio, in attesa di aggiornamenti dal fronte Biglia. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, sarebbe Ignacio Camacho - capitano del Malaga in scadenza nel 2019 - l'ennesimo candidato per il ruolo di regista. Nell'ultima Liga, il centrocampista classe 1990 ha collezionato 34 presenze mettendo a segno anche 4 gol e fornendo 2 assist. Era entrato nel mirino del Valencia ma ora potrebbe inserirsi la Lazio per portarlo a Roma e farne il nuovo regista di Simone Inzaghi.