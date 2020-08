Lazio, il piano B porta a Rafinha: contatti con l'entourage del giocatore

vedi letture

Dopo la beffa David Silva la Lazio è pronta a sferrare l'assalto per Rafinha Alcantara, giocatore di proprietà del Barcellona ma reduce da un'ottima stagione in prestito al Celta Vigo. Nei giorni scorsi - riporta Il Messaggero - c'è stato un contatto con l'agenzia che ne cura l'immagine e la procura. Il Celta aveva la possibilità di riscattarlo a circa 17 milioni di euro, ma non aveva la possibilità economica. La Lazio sì e il Barcellona appare disposto a trattare sulla cifra, anche perché il contratto di Rafinha scade il prossimo anno e non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare.