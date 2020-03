Lazio, il piano di Tare per Giroud. Pronto accordo triennale per il francese

vedi letture

Igli Tare ha in mente un piano ben preciso per arrivare a ciò che gli è sfuggito di mano sul finire della sessione invernale di mercato. L'oggetto del desiderio è Olivier Giroud, centravanti in scadenza di contratto con il Chelsea, per il quale il Corriere dello Sport anticipa quelle che dovrebbero essere le mosse del club capitolino. Secondo quanto riportato, infatti, il ds biancoceleste vorrebbe tentare l'assalto in quella finestra temporale fra la chiusura della Premier League il 17 maggio e l'inizio dell'Europeo il 12 giugno. Da offrire al Campione del Mondo di Russia la Lazio ha un accordo triennale da 3,5 milioni più bonus.