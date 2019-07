© foto di Federico Gaetano

Fuori Wallace, dentro Kevin Bonifazi. È questo il piano di Igli Tare per la retroguardia della Lazio. Come riporta Tuttosport, non appena Jorge Mendes riuscirà infatti a piazzare il suo assistito in un'altra squadra, i biancocelesti proveranno a stringere per il difensore di proprietà del Torino. Sull'ex SPAL ci sono però anche Udinese e Fiorentina.