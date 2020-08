Lazio, il presidente del Fenerbahce su Muriqi: "Vogliamo 20 milioni di euro"

Il presidente del Fenerbahce, Ali Koc, ha parlato brevemente a Skor.com.tr in merito alla trattativa con la Lazio per l'attaccante Vedat Muriqi: "Vogliamo 20 milioni, solo con un'offerta del genere ci metteremo al tavolo per trattare. Se resterà da noi saremo i favoriti per il titolo e grazie alle sue prestazioni potremo venderlo a una cifra più alta il prossimo anno".