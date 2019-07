"Penso che Jony abbia fatto uno sbaglio". A parlare, o meglio scrivere, è Abdullah Al Thani, presidente del Malaga. Intervenuto su Twitter, il numero uno degli andalusi ha così commentato la notizia relativa al trasferimento alla Lazio del laterale iberico: "Non ho firmato questo contratto e spero che il giocatore risolva questa situazione". L'arrivo in biancoceleste di Jony è al momento in standby fino all'ok del Malaga , che a questo punto è difficile possa arrivare. Dalla Lazio, comunque, filtra tranquillità: il giocatore può infatti pagare in prima persona l'importo della clausola risolutiva alla federcalcio spagnola, a cui spetterebbe poi il compito di inviare il transfert, senza attendere ulteriori adempimenti da parte del club.

I Think Jony he made big mistake

Because I do not Singed this contract

And hope the player solve this i

— Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) July 11, 2019