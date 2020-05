Lazio, il PSG cerca un colpo da sogno in mediana: Milinkovic-Savic o Partey i nomi

Cerca un grande colpo in mediana il Paris Saint-Germain, spiega L'Equipe oggi in edicola. La società parigini starebbe cercando un nome importante e i candidati per adesso sarebbero due. Il primo è Thomas Partey, ventiseienne dell'Atletico Madrid con cui ha un contratto fino al 2023 e una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Poi Sergej Milinkovic-Savic: per il venticinquenne serbo, però, la Lazio chiede molto di più.