Lazio, il PSG studia le mosse per Milinkovic-Savic: Lotito aspetta un'offerta a tre cifre

Sergej Milinkovic-Savic sarà pronto per la sfida contro l'Atalanta e questa è una grande notizia per Simone Inzaghi. Dal campo al mercato il passo però è breve e il serbo è come sempre uno dei nomi più seguiti in giro per il mondo. Il PSG è pronto a muovere passi concreti per aggiungerlo alla rosa della prossima stagione e Lotito è pronto a dargli il via libera. Un via libera condizionato dal prezzo però, visto che il presidente biancoceleste non lascerà partire il sergente per meno di 100 milioni di euro. A riportarlo è Il Messaggero.