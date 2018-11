Lazio, il punto sulle cessioni. Basta e Murgia verso il prestito

© foto di Federico Gaetano

Il quotidiano 'Il Tempo' oggi in edicola fa il punto sulle cessioni che proverà a definire la Lazio nella prossima finestra di calciomercato. Il ds Igli Tare - si legge - punta a cedere in prestito sia Dusan Basta che Alessandro Murgia. Possibile addio anche per Martin Caceres, difensore uruguagio che non ha convinto in questo avvio di stagione e a Reggio Emilia non era nemmeno in panchina.

L'unico altro addio possibile è quello di Luis Alberto (che a quel punto, però, dovrebbe essere rimpiazzato), ma lo spagnolo andrà via solo con un'offerta molto alta.