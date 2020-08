Lazio, il punto sulle uscite: rebus a sinistra, in 15 di rientro dal prestito

Il possibile arrivo da sogno di David Silva catalizza le attenzioni del mondo Lazio, ma a cinque giorni dal raduno dopo le vacanze a Formello sono in corso tante valutazioni anche sul mercato in uscita. Dell'attuale rosa di Inzaghi, sono in quattro che potrebbe fare i bagagli e svuotare l'armadietto. Il nome più importante è quello di Caicedo, deciso ad accettare l'offerta dell'Al Duhail: affare da circa 6 milioni di euro (per lui un maxi ingaggio da 6-7 all'anno). Poi a sinistra almeno due tra Jony, Lukaku (e Durmisi, di rientro dal deludente prestito al Nizza) faranno spazio a Fares, il prescelto da Inzaghi per accompagnare il convalescente Lulic su quella corsia. Dietro da capire la situazione di Bastos: ha il contratto in scadenza nel 2021, è in basso nelle gerarchie bianccoelesti e, in caso di offerta, non verrà trattenuto. Anche perché Tare lavora in entrata anche per rinforzare il reparto: la trattativa per Kumbulla va avanti da un mese, ora è in fase di stallo, ma non è tramontata del tutto.

Poi ci sono i quindici giocatori di rientro dai vari prestiti. Tra questi, solo in due dovrebbero rimanere con Inzaghi e partire per il ritiro di Auronzo (il 23 agosto): Kiyine e Lombardi. Il primo è un duttile centrocampista, classe '97 con già 30 presenze in Serie A con il Chievo. Può giocare ovunque e ha fatto bene a Salerno (10 gol). Sarà un jolly per la prossima stagione, così come Lombardi - laterale destro - può essere una risorsa su quella corsia. La Lazio aveva provato a inserirlo per Kumbulla, la Spal lo voleva nella trattativa Fares e inoltre ha tante altre richieste in A: da Formello però assicurano che vogliono aspettare di vederlo da vicino, prima di prendere una decisione definitiva. "Partirò in ritiro con la Lazio, avere una chance in massima serie sarebbe una gratificazione importante dopo tanti sacrifici", ha dichiarato di recente il 24enne romano. Da attenzionare Durmisi (come detto), Badelj (c'è il Torino) e Wallace, di rientro dal Nizza, Fiorentina e Braga: non hanno convinto, non sono stati riscattati e torneranno alla base. Ma sono solo di passaggio e Tare è al lavoro per trovare loro un'altra sistemazione. Sono quelli che preoccupano di più, essendo gli unici ad avere un ingaggio che tocca il milione di euro. Gli altri da sistemare sono Palombi, Di Gennaro, Casasola, Rossi, Adamonis e altri cinque ex Salernitana: Dziczek, Maistro, Karo, Gondo e Cicerelli.