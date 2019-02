Lazio, il Real Madrid sfida la Juventus per Milinkovic-Savic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giocatore spesso accostato alla Juventus in chiave mercato, Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista classe 1995 della Lazio e della nazionale serba, sarebbe sempre più un obiettivo di mercato del Real Madrid: secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate da Don Balon.com, infatti, le merengues sarebbero pronte all'assalto decisivo al giocatore in estate, dal momento che avrebbero intenzione di rifondare la mediana, mettendo in vendita il tedesco Kroos.