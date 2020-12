Lazio, il retroscena del CorSera: Caicedo rifiuta il confronto con Inzaghi e vuole l'addio

Non un vero e proprio litigio ma un vento di burrasca che soffia sul rapporto tra Simone Inzaghi e Caicedo ma anche sulla Lazio in generale. Ieri mattina l'ecuadoriano ha rifiutato un colloquio col proprio tecnico che avrebbe voluto spiegargli l'esclusione contro il Milan di mercoledì scorso. Il giocatore si è allontanato rinfacciando al tecnico che la prova di forza messa in pratica nei suoi confronti a San Siro, non ha avuto senso. Un concetto espresso per ribadire anche la ferma volontà di lasciare il club a gennaio, magari per andare alla Fiorentina, club che lo corteggia e lo segue da giorni. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.