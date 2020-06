Lazio, il rinnovo non arriva e Marusic è sempre più lontano. Faraoni primo nome per la fascia

Il Corriere della Sera, nella sua edizione romana, parla del futuro di Adam Marusic definendo come probabile il suo addio alla maglia della Lazio. L’esterno, che piace a PSG ed Everton, continua a dire no alle proposte di rinnovo di contratto e per questo la società si sta guardando intorno: il nome in cima alla lista è quello di Davide Faraoni, attualmente al Verona.