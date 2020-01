Lazio, il ritorno dei Fab Four: 35 giorni dopo l'ultima volta

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si erano lasciati a Riyad, i Fab Four della Lazio. Milinkovic, Luis Alberto, Correa e Immobile: dal 3-1 in finale di Supercoppa contro la Juventus non sono più scesi in campo tutti insieme. Era il 22 dicembre e domani, il 26 gennaio, Inzaghi potrebbe finalmente rimetterli nella formazione titolare nel derby con la Roma. Il condizionale è d’obbligo perché la gara è tanto delicata da richiedere infinite considerazioni. Che verranno fatte su Luis Alberto e Correa, perché gli altri due ci saranno senza dubbio. Lo spagnolo è reduce da un affaticamento al flessore della coscia sinistra, lo ha accusato dopo il 5-1 di sabato scorso contro la Sampdoria. Ha riposato tre giorni, saltando la trasferta di Napoli. Precauzione e gestione: lo staff medico lo ha rimesso in gruppo già nell’allenamento di giovedì e oggi - se non dovessero esserci problemi dell’ultimo minuto - prenderà parte alla rifinitura. Correa invece è tornato al San Paolo martedì in Coppa Italia, ha giocato l’ultima mezz’ora di gara dopo essere stato fermo due settimane per un problema al polpaccio. Come il suo compagno, ha seguito un rigido protocollo di rientro, come il riposo concordato della giornata di mercoledì, e ieri ha fatto coppia con Immobile nelle prime prove tattiche.

Dal King Saud University Stadium all’Olimpico. Trentacinque giorni dopo possono tornare i Fab Four contro la Roma. Quando sono stati schierati dal 1’ tutti insieme la Lazio non ha mai perso in campionato: nella sconfitta a Ferrara Correa e Milinkovic sono subentrati dalla panchina, mentre a San Siro con l’Inter Immobile è rimasto fuori. Anche martedì a Napoli, nei quarti di finale di Coppa Italia, le assenze di Correa e Luis Alberto hanno pesato e i biancocelesti sono stati eliminati. Non può essere un caso, anche se il loro rientro non è sinonimo di vittoria nel derby. Che è sempre una gara a sé, sfugge da ogni logica. Inzaghi può comunque abbozzare un sorriso perché se la Lazio da mesi viaggia a ritmi impressionanti, il merito è anche dei 4 tenori offensivi, che si completano in tutto e per tutto. Milinkovic dà fisicità e potenza, Luis Alberto con i suoi piedi è il geometra biancoceleste, Correa crea sempre superiorità e Immobile è il finalizzatore micidiale. Ognuno ha i suoi compiti, ognuno sa dove può e deve colpire l’avversario. Trentacinque giorni dopo: si erano lasciati a Riyad, in una finale, e si ritroveranno domani, in un derby che vale quasi quanto un trofeo.