Lazio, il ritorno di Hoedt ora è possibile: lo vuole Inzaghi

Wesley Hoedt verso il clamoroso ritorno alla Lazio. Gli attriti con il tecnico Inzaghi quando il difensore vestiva la maglia biancoceleste sono stati risolti, è arrivato il chiarimento, un colloquio telefonico in cui avrebbe preso piede l'idea di valutare realmente il ritorno a Roma. Pagato 17 milioni dal Southampton, il cartellino dell'olandese, dopo due anni, si è deprezzato. Attualmente la sua valutazione è di 8 milioni per la cessione definitiva, ma potrebbe prendere quota anche il prestito con diritto di riscatto. Per accogliere Hoedt, poi, servirebbe un'uscita. La situazione rimane complicata, ma Inzaghi tifa per il ritorno. Lo riporta Il Corriere dello Sport.