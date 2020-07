Lazio, il ritorno di Luiz Felipe per aiutare l'ex miglior difesa del campionato

vedi letture

C'era un tempo, fino alla 26a giornata, in cui la difesa della Lazio era la migliore del campionato. Era fine febbraio e Strakosha aveva subito soltanto 23 reti, una in meno di Juventus e Inter. Poi il Covid, il lungo lockdown e una ripresa assai complicata - ed è dire poco - per la truppa di Inzaghi, che ha detto addio al sogno scudetto e adesso vede il secondo posto essere messo in discussione da Atalanta e Inter. I numeri fanno paura (in senso negativo) e se prima della quarantena la Lazio aveva una media di 0.88 gol subiti a partita, nelle 6 gare giocate da giugno in poi ne ha presi ben 12 (2 ogni 90' di media).

I motivi sono tanti, tra la condizione fisica carente, alcuni momenti di poca lucidità e la carenza oggettiva di uomini. In particolare Inzaghi, sotto quest'ultimo punto di vista, non ha potuto quasi mai contare su Luiz Felipe, il titolare sulla carta del centro destra. Si era fatto male durante la prima amichevole in famiglia, il 13 giugno, all'adduttore ed è rientrato nel secondo tempo di Lecce, martedì scorso. Oggi sarà di nuovo presente nella formazione iniziale per ricomporre quel terzetto - con Acerbi e Radu - che aveva protetto come nessun altro la propria porta. Come detto, non è stata una singola assenza a determinare il crollo difensivo della Lazio, ma sicuramente il recupero del classe '97 brasiliano deve essere visto come un segnale importante, che deve far ben sperare per un possibile cambio di rotta.