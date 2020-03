Lazio, il sindaco di Formello positivo al Coronavirus: lui rassicura tutti

vedi letture

A tre giorni da lunedì, quando Lotito vorrebbe far tornare la sua Lazio in campo, arriva l'annuncio del sindaco di Formello: "Cari concittadini, proprio in questo istante, la ASL ROMA4 mi ha comunicato che un nuovo caso è risultato positivo alla prova del tampone COVID-19. Bene, quel qualcuno sono io", ha scritto Gian Filippo Santi sulla pagina ufficiale di Facebook del comune dove ha sede il centro sportivo biancoceleste. "Da subito però vorrei rassicurarvi sulle mie condizioni di salute che sono buone. Da lunedì scorso, al manifestarsi dei primi sintomi, mi sono volontariamente isolato in camera mia, e ho immediatamente avvertito la ASL ROMA4 che, tempestivamente, ha provveduto alla prova del tampone", ha aggiunto Santi, che ha poi concluso così: "Sto stilando, come richiesto dalla ASL ROMA4, una lista di persone che mi hanno frequentato nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi, come definito dal Ministero della Salute. Provvederanno loro a contattarle se del caso".