Lazio, il Siviglia non molla Luis Alberto: sarà una lunga trattativa

Il Siviglia ha le idee chiare. L'obiettivo di mercato per l'attacco è Luis Alberto della Lazio e Monchi farà di tutto per accontentare Lopetegui. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo il club biancoceleste chiede 30 milioni di euro ma gli andalusi cercheranno di abbassare le pretese di Lotito, per una trattativa che durerà ancora tanto.