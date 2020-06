Lazio, il sogno tricolore di Milinkovic-Savic per puntare al futuro in un top club

Sergej Milinkovic-Savic punta lo scudetto perché prima di ragionare su ciò che potrà avvenire in futuro, ha tutta l'intenzione di provare a fare la storia con il club che lo ha lanciato nel grande calcio europeo. L'obiettivo del Sergente è quello di vestire i panni del trascinatore e poi decidere con calma cosa fare successivamente. Anche perché, vincere un titolo come il campionato italiano, aumenterebbe il suo valore, il suo stipendio e anche le possibilità che un top club possa presentarsi da Lotito con un pacco di milioni in mano. PSG, Manchester United e Real Madrid sono le tre squadre che lo stanno seguendo in modo defilato ma senza perderne un colpo. I prossimi mesi saranno caldissimi, ma prima del mercato, c'è il sogno tricolore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.