Lazio, il West Ham rilancia per Felipe Anderson: offerta da 45 milioni

12.11 - Tutto pronto al Luzhniki, dove alle 14 scenderanno in campo Portogallo e Marocco. A Bola ha caricato Cristiano Ronaldo in prima pagina: "Play it again, Cris", citando Casablanca. Più semplice l'apertura di Record: "Vogliamo i 3 punti". O Jogo apre con le parole di Fernando...