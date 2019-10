Lazio, Immobile a caccia del 100° gol. Ne mancano tre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Agganciato Long John Giorgio Chinaglia nella classifica all-time della Lazio in Serie A, adesso per Ciro Immobile scatta la rincorsa ad un altro obiettivo. Il numero 17 della Lazio è infatti a tre lunghezze dai cento gol in assoluto con la maglia del club capitolino. Un traguardo che manterrebbe l'ex Torino sempre al sesto posto assoluto fra i bomber biancoceleste ma che metterebbe a tiro un altro mito del club, Tommaso Rocchi a quota 105. In vetta, al momento irraggiungibile, rimane Silvio Piola con 159 reti, seguito da Giuseppe Signori a 127 e lo stesso Chinaglia a 122. A quarto posto c'è, invece, Bruno Giordano a 108.