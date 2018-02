Lazio, Immobile: “Siamo tornati quelli di sempre. Europa? Bisognerà fare gol”

© foto di www.imagephotoagency.it

Autore della doppietta decisiva contro il Verona, l'attaccante Ciro Immobile ha commentato la vittoria della Lazio. “Superare il turno in Europa League è un obiettivo da centrare a tutti i costi. Avremo bisogno della gente allo stadio per supportarci in questa sfida importante. Dalla Romania arriveranno tanti tifosi, ma giochiamo in casa e abbiamo 90 minuti di tempo: bisogna fare gol. Lulic già in campo mi aveva detto che era contento per me. Ringrazio tutti i compagni che mi mettono in condizione di segnare. Quando giochiamo male soffro, non siamo stati cattivi in queste settimane. Oggi invece siamo tornati quelli di sempre. Il compleanno? Mia moglie mi farà una sorpresa, niente di stravagante perché giovedì c’è la partita, ha detto la punta attraverso Lazio Style Channel.