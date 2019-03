© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile, attaccante della Lazio e autore del secondo gol contro la Roma (3-0 il risultato finale), è intervenuto ai microfoni di DAZN: "È stata una partita molto importante, non solo perché è un derby. Non vincevamo da tanto tempo. Ma anche per la classifica e per il morale, abbiamo lavorato alla grande. Siamo rimasti concentrati su tutti gli obiettivi".

Cosa serve per fermarti? "Nelle ultime settimane ho avuto qualche problemino fisico, ma a volte bisogna riposare per giocare al meglio. Se non giochi al meglio poi rischi".

A chi dedichi questa vittoria? "A mia moglie, aspettiamo il terzo bambino".