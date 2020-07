Lazio, Immobile alla caccia di Angelillo e Borel. Può essere l’italiano più prolifico della A

Sono 31 le reti messe a segno da Ciro Immobile in questa stagione quando mancano ancora tre gare al termine dell’annata. Un bottino di tutto rispetto che gli permette di essere in vetta alla classifica dei cannonieri con una rete di vantaggio su Cristiano Ronaldo, ma non solo. L’obiettivo del numero 17 biancoceleste può però essere quello di diventare il calciatore italiano più prolifico in una singola annata. Davanti a Immobile al momento infatti ci sono solo due calciatori: Antonio Angelillo (33 reti nel 1958/59) e Felice Borel (32 reti nel 1933/34). Raggiunto invece Luca Toni che vinse la classifica dei cannonieri con 31 reti nel 2005/06.