Lazio, Immobile: "Ancora insieme come una vera famiglia"

Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-SPAL. Fuori Ramirez, avanzato Praet sulla trequarti e spazio a Linetty a centrocampo. Semplici lancia Paloschi dal 1'. Panchina per Antenucci. SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Barreto;...

Casarin sul rigore di Firenze: "Il problema è Valeri non il VAR"

Casiraghi: "Difficile in questo momento far coesistere Icardi e Lautaro"

La luce in fondo al tunnel: Milan, Conti vicino al rientro

SPAL, i convocati di Semplici per la sfida di stasera contro la Samp

Quote Snai: Piatek capocannoniere vale 4,50

Figc, Nicchi: "Gravina scelta giusta per ruolo di presidente"

Buone notizie per Allegri: la Juve recupera Khedira

Marchetti e la maglia rossoblù data ai tifosi della Lazio: "Non è vero"

'The Fans', Roma ha un Museo del pallone

Milan, da domani Higuain in gruppo. Può farcela già per l'E.League

FIFA, via al primo corso per i 'VAR Instructor' a Madrid

Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17) in data: Ott 1, 2018 at 9:20 PDT

Ciro Immobile , centravanti della Lazio che oggi ha rinnovato il contratto fino al 2023, ha affidato a 'Instagram' la sua prima reazione dopo la firma sul nuovo contratto: "Ancora insieme come una vera famiglia. Grazie Lazio", ha scritto".

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy