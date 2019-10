Lazio, Immobile: "Arbitro coerente negli episodi, buona direzione di gara"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Intervenuto in zona mista dopo la vittoria di Firenze (2-1), l'attaccante biancoceleste Ciro Immobile ha parlato così: "È una bella vittoria - riporta LaLazioSiamoNoi.it - perché abbiamo giocato bene e raccolto altrettanto. Siamo una squadra un po' strana sotto questo punto di vista, a volte abbiamo fatto partite straordinarie e poi ci perdiamo con poco. Dobbiamo lavorarci, a Glasgow abbiamo fatto una splendida gara, una delle più belle, non meritavamo di perdere, anzi dovevamo vincere. Stasera ci siamo ripresi un po' tutto. Non è facile vincere a Firenze, contro una squadra forte, allenata bene con dei giocatori forti, bella da vedere. Non tutte le squadre vinceranno qui facilmente, noi abbiamo giocato alla grande e abbiamo vinto, questo ci dà una spinta in più anche sul piano morale".

Il rigore?

"Prima lo voleva tirare Luis Alberto, se lo meritava perché l'aveva conquistato lui, però io gli avevo detto di no perché lo volevo calciare io. Quando siamo rientrati dentro, gli ho chiesto scusa. Poi lo voleva tirare Caicedo, se la sentiva e io stavolta gli ho detto di sì, quindi c'è stato un mezzo casino (ride, ndr). Sono contento per il gruppo, mi dispiace per Felipe che ha sbagliato il rigore, però sono contento per la vittoria".

Arbitraggio?

"L'arbitro ha diretto bene la gara, ha usato un metro di giudizio omogeneo. È stato coerente negli episodi. Questa è una Lazio in salute, e mi arrabbio molto quando le cose non vanno come dico io, conosco la forza di questo gruppo e so cosa può dare. È un gruppo composto da uomini veri. Patric ha fatto una buona gara anche nello scorso match con l'Atalanta, Jordan Lukaku era un anno e mezzo che non giocava e ha fatto l'assist per il 2-1. Tutti ci devono dare una mano perché le partite sono tante".