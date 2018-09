Lazio, Immobile aspetta l'occasione per avvicinare... Simone Inzaghi

Fonte: Dall'inviato a Roma

Questa sera, in occasione del debutto stagionale della Lazio in Europa League contro l'Apollon Limassol, Ciro Immobile partirà dalla panchina. Spazio a Caicedo, in attesa di vedere l'evolversi della situazione, l'andamento della gara. Salvo colpi di scena, dunque, l'appuntamento con la classifica dei marcatori potrebbe essere momentaneamente rimandato: l'attaccante, infatti, è 9° tra i bomber (insieme a Floccari) con 8 gol, quelli che nel 2017-18 gli hanno permesso di vincere la classifica cannonieri dell'Europa League alla pari con Aduriz: ancora uno e raggiungerà Claudio Lopez e Salas, mentre a 10 c'è Casiraghi. Poi, in testa a questa classifica con 20 gol, addirittura a +8 su Nedved e Rocchi, c'è Inzaghi, l'attuale allenatore della Lazio...