Lazio-Immobile, c'è aria di addio. Newcastle in pressing ma occhio a possibili sorprese

Aria di addio fra Ciro Immobile e la Lazio. Lo scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che spiega come i recenti mal di pancia dell'attaccante e gli attacchi social alla moglie stiano facendo evolvere una situazione impensabile fino a poche settimane fa. Il Newcastle nel recente passato si era mosso con una proposta da 50 milioni per la Lazio e un ingaggio da 8 milioni netti a stagione per il giocatore. Ma per il quotidiano non sono da escludere nuove pretendenti pronte a spingere per l'attuale capocannoniere della Serie A.