Lazio, Immobile: "Caicedo ha purgato alla fine. Juve? Sarà arrabbiata"

La Lazio si gode la vittoria all'ultimo secondo col Cagliari. Raggiunto da Lazio Style Channel ha margine della cena di Natale dei biancocelesti, Ciro Immobile ha raccontato la gioia sua e dei suoi compagni: "Strakosha ha fatto una parata bellissima sullo 0-0 a tu per tu con Nainggolan. Se ne parla meno perché il Panterone ha purgato alla fine e Luis ha fatto un bel gol. Noi attaccanti abbiamo questo privilegio. Ieri a fine partita la prima cosa, che è venuta spontanea, è stata andare sotto i tifosi che hanno fatto tanti km per venirci a vedere. È stato bello festeggiare con loro, abbiamo bisogno del supporto dei tifosi laziali sia in casa che in trasferta. Stiamo facendo bene e il merito è un po' di tutti, l'entusiasmo ti trasporta. La sala stasera è piena. Bellissimo, c'è tutto per fare bene. E noi che siamo più esperti all'interno dello spogliatoio vi assicuro che terremo per terra".

Ora c'è la Supercoppa contro la Juventus.

"La spinta dei tifosi all'Olimpico si è fatta sentire, ma sono sicuro che in tanti andranno anche a Riyad e saranno calorosi. Vista la forza del popolo laziale. Poi è strano andare a giocare in Arabia. La Juve sarà arrabbiata per il risultato del campionato. Sarà una partita difficile, una finale che dobbiamo preparare con il lavoro in allenamento, come stiamo facendo".