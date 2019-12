Lazio, Immobile: "Con la Juve tutti meriterebbero di giocare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile segna sempre. Anche contro l'Udinese oggi all'Olimpico, una doppietta che trascina la Lazio come al solito. L'attaccante di Torre Annunziata nel post-partita ha parlato a Dazn: "Sono contento, abbiamo fatto un grande lavoro, non era semplice, davvero complimenti a tutti. Il percorso di crescita passa soprattutto da queste partite, in cui non bisogna perdere punti fondamentali per il nostro obiettivo. Siamo orgogliosi, c'è stato un bel pubblico. Ci prepariamo al meglio alla sfida con la Juve. Tutti meriterebbero di giocare per quello che stiamo facendo, l'unione è importante. Rigore a Luis Alberto? Come non poterglielo lasciare... E' un ragazzo che merita. L'ho lasciato a Caicedo, a Correa e ora a lui. L'importante è che continui a fare assist, che è importante".