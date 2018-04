Lazio, Immobile: "Contava vincere. Ora derby a pari punti con la Roma"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato a Premium Sport al termine della partita vinta dai suoi sul campo dell'Udinese: "Non sentivamo il peso ma sapevamo l'importanza di vincere e portarsi a pari punti per il derby con la Roma, che sarà così diverso. Non è stata la nostra migliore partita ma siamo felici del risultato. Mi sentivo ancora bene ma forse il mister si è anche impaurito per la diffida e che mi partisse la testa. Questo è un grande gruppo, facciamo grandi cose e dobbiamo continuare così. Ho detto ai miei di essere umili che oggi era ancora più difficile".