vedi letture

Lazio, Immobile da record: è ad un solo gol da Angelillo, Genoa avvisato

Alle 12.30 toccherà alla Lazio scendere in campo. La squadra di Inzaghi, seconda in classifica, sarà di scena in casa del Genoa e dovrà vincere se vorrà tornare a -1 dalla Juventus capolista. I biancocelesti faranno affidamento sul bomber dei record, Ciro Immobile, già a segno per ben 26 volte in campionato e ora ad un passo dal record di Angelillo, che ha segnato 27 gol in 25 giornate di A. E dopo aver festeggiato il suo trentesimo compleanno, l'attaccante azzurro spera di regalare alla Lazio tre punti importanti e i suoi precedenti con il Genoa sono buoni, anzi buonissimi: ben 9 i gol messi a segno in 11 sfide contro il Grifone.