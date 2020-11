Lazio, Immobile dopo il primo volo con l'aereo del club: "Ho sudato più che in campo..."

Il Boeing 737/300 di proprietà di una compagnia bulgara, la Tayaranjet, affittato dalla Lazio per farlo diventare l'aereo ufficiale del club biancoceleste ha iniziato la propria avventura con momenti di paura a bordo a causa delle avverse condizioni meteo che hanno costretto il pilota a un atterraggio a dir poco complicato. Ciro Immobile ha confidato al termine della sfida vinta contro il Crotone: "Ho sudato più ieri che oggi...A parte Tare, Parolo e Acerbi sono arrivati tutti con la paura addosso". Una volta scesi dal volo, tutti i giocatori sono andati a complimentarsi col pilota, capace di portare a termine il volo in mezzo a una bufera di vento. Il ritorno è stato organizzato con un volo Alitalia da Lamezia Terme e il Boeing è tornato successivamente da Crotone a Fiumicino e ha ripreso a volare per i voli di linea della compagnia. Tornerà a disposizione di Inzaghi e dei giocatori per la sfida del 2 dicembre contro il Borussia Dortmund. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.