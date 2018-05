Lazio, Immobile dovrebbe recuperare per l'Inter: dubbio Parolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie per Simone Inzaghi in vista dello spareggio Champions della Lazio contro l'Inter di domenica prossima. Secondo quanto riportato da Premium Sport Ciro Immobile dovrebbe infatti essere a disposizione del tecnico biancoceleste. Resta invece in dubbio Marco Parolo, mentre per Luis Alberto le speranze sono ridotte al lumicino.