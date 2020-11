Lazio, Immobile è ancora bloccato e si muove con tamponi privati: c'è la Bosnia nel mirino

Per Ciro Immobile niente Italia e dunque presumibile positività al solito gene "N" confermata. L'attaccante della Lazio sperava di raggiungere a Reggio Emilia, dove la Nazionale questa sera sfiderà la Polonia per la gara di Nations League, i suoi compagni azzurri. E invece è rimasto a casa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Ciro, disorientato e stanco di questo balletto dei tamponi con risultati alterni, si sarebbe rivolto privatamente a due laboratori di Roma per sottoporsi a nuovi controlli molecolari, fatti a casa per non violare la quarantena.

Verso la Bosnia. L'esito lo avrà oggi ma non cambierà le cose: essendo analisi private, Immobile non potrà giocare Italia-Polonia. Qualora i tamponi dovessero dare risultato negativo, forse Ciro potrebbe esserci per la partita contro la Bosnia. Sono controanalisi fatte in privato che servono a dare due responsi in più, ma per dare il via libera definitivo al ritorno del bomber in campo c'è bisogno dei tamponi istituzionali. L'attesa di Immobile continua.