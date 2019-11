Lazio, Immobile e i 100 gol: "Vado oltre. Punto nuovi obiettivi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervista alle colonne del Corriere dello Sport per Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale. Il bomber biancoceleste ha toccato vari temi, fra questi quello dei cento gol con la maglia del club capitolino: "Il 100° a San Siro: "Cento gol sono tantissimi, non mi fermo molto a pensarci perché ho altro in mente, tra cui la partita col Celtic e quella con il Lecce. Sono fatto così, vado oltre, punto nuovi obiettivi. A Glasgow ho fallito un gol, non è mai bello sbagliare, anche se vieni da un momento positivo e stai segnando tanto. Ne ho segnati tanti con la Lazio, ne ho anche sbagliati parecchi. Se ripenso ai 100 gol, guardando indietro, dico che sono davvero tanti".