Lazio, Immobile e il campo di Bergamo: lì 1403 giorni fa segnò il primo gol biancoceleste

vedi letture

È iniziato tutto da lì, da quello stadio che prima si chiamava ‘Atleti Azzurri d'Italia' e che ora porta il nome di ‘Gewiis Stadium’. Ma poco importa la forma, perché la sostanza non cambia. È lì, che il 21 agosto 2016 Immobile segnò il primo dei 116 gol totali con la Lazio (per il momento). In una gara dalle mille emozioni, quella, finita 3-4 per i ragazzi di Inzaghi, alla prima vera stagione in Serie A (è l'ultima vittoria a Bergamo dei biancocelesti). Un interno destro e poi a correre via sotto il settore ospiti, come successo a Genova lo scorso 23 febbraio, l’ultimo centro di Ciro in questo campionato, pronto a ripartire dopo una lunga pausa per l’emergenza Covid-19.

Destino vuole che ricomincerà proprio da quel campo da cui ha preso il volo - 1403 giorni prima - Ciro Immobile, arrivato a Roma in cerca di un riscatto dopo le due delusioni estere (Dortmund e Siviglia). Numeri alla mano, non solo ci è riuscito, ma si è pure tolto qualche sassolino dalla scarpa. È diventato un leader indiscusso della piazza e della squadra biancoceleste, che vuole trascinare verso vette inimmaginabili in questa parte finale di stagione. Che si è interrotta proprio sul più bello, con la Lazio lanciata alla rincorsa della Juventus (-1 punto e non avrebbe avuto le coppe) e con l’attaccante azzurro alla caccia della Scarpa d’Oro (era a +4 da Lewandowski, che è a più 8 adesso) e della classifica marcatori italiana (Ronaldo è a -7).

Durante gli allenamenti a Formello si fa sentire, non vuole perdere neanche la partitella di fine seduta. È uno dei più attivi e vogliosi. Si sta preparando al meglio, Immobile. Da come lavora è evidente che stia dando il massimo per chiudere in bellezza l’annata, per raccogliere quanto di buono seminato con fatica durante l’inverno. Perché sarebbe un peccato se dopo tutti gli sforzi andasse diversamente: e dopo aver rimandato l’appuntamento azzurro con Euro 2020, spera di non doverne rimandare altri.