Lazio, Immobile e la gufata di Machin: compleanno senza regali

"Immobile? Gli faremo gli auguri per il suo compleanno, sperando però che non festeggi con nessun gol contro di noi". Era il protagonista più atteso, è restato in campo a sorpresa per 90 minuti (Inzaghi aveva parlato di probabile staffetta con Correa), ma alla fine non è riuscito minimamente a incidere sul risultato. Ciro Immobile, in vita e in carriera, avrà sicuramente vissuto compleanni migliori di questo. Non certo a causa della gufata di Pablo Machin nella conferenza stampa di ieri.

Se la Lazio deve infatti salutare già stasera l'Europa League, è soprattutto colpa della scarsa vena realizzativa dei suoi attaccanti. In primis, quella del suo capocannoniere, infortunato all'andata e incapace di abbattere la non invalicabile muraglia biancorossa nel ritorno di oggi. Più che Milinkovic-Savic e Luis Alberto, è proprio lui il calciatore che è mancato a mister Inzaghi in questo doppio confronto europeo. Con l'alibi, ovviamente, di una condizione fisica non ottimale, visto che Immobile ha ripreso a giocare solamente nell'ultimo turno di campionato contro il Genoa.

La rivincita personale di Ciro contro i nervionenses dovrà così aspettare ancora. Perché agli ottavi di finale stasera è passata senza alcun dubbio la squadra più forte, la squadra più completa e la squadra più cattiva davanti al portiere. Trascinata proprio dalle reti del suo bomber insaziabile: Wissam Ben Yedder, già arrivato a quota 21 in stagione.

Nessuna remontada, nessun regalo da scartare, ma ancora tanto da lavorare. Per Immobile e per tutta la Lazio, in vista di un prosieguo della stagione che non si preannuncia per niente in discesa.