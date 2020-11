Lazio, Immobile: "Ero super motivato per questa sera. E arrabbiato per aver saltato due gare"

Il centravanti della Lazio Ciro Immobile ai microfoni di Lazio Style Radio ha parlato della sua doppietta di questa sera che cancella l’amarezza per non aver potuto giocare due gare a causa del Covid-19: “Sono soddisfatto, abbiamo fatto una gara eccezionale, preparata benissimo. Non era facile dopo la gara su un campo pesante come quello di Crotone riuscire a recuperare la forma. Personalmente ero super motivato e avevo tanto entusiasmo perché ci tenevo tanto a giocare questa competizione e aver dovuto saltare due gare, pur stando bene, mi faceva rabbia. Stasera ho dimostrato quanto volevo giocare e segnare in Champions. - continua Immobile Tutti noi eravamo super motivati e sul pezzo, siamo in una condizione fisica e mentale eccezionale e lo abbiamo dimostrato dominando questa gara. Dortmund? Abbiamo l’opportunità di chiudere al primo posto il girone e dobbiamo andare in Germania per fare una grande partita, migliore rispetto all’andata perché il Borussia in casa è un’altra squadra”.