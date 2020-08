Lazio, Immobile esalta Inzaghi: "Sa alternare il dialogo al rimprovero, non sbaglia mai i toni"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato di Simone Inzaghi e della sua crescita come tecnico: "In modo impressionante. Ha attraversato tutte le fasi intermedie dal calciatore-allenatore all’allenatore compiuto. L’abbiamo sempre ascoltato, ma negli ultimi tempi esprime una sicurezza che convince, sa alternare il dialogo al rimprovero, non sbaglia mai i toni. I calciatori sono delle brutte bestie, a volte. Simone e la società hanno creato un bellissimo gruppo, ci sono un paio di persone che si occupano di noi quotidianamente, curano rapporti delicati, non tralasciano un particolare".