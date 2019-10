© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine del match di oggi con il Bologna, il centravanti della Lazio Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Oggi abbiamo sfidato una squadra ben messa in campo che ci ha messo in difficoltà nella prima frazione di gioco. Dopo l’espulsione di Leiva ci è scattato qualcosa e siamo andati meglio. Nonostante una prova non brillante non eravamo passati in svantaggio e questo è positivo. Ci manca sicuramente qualche punto, dobbiamo migliorare. Sono felice per la doppietta, ma non sono per niente soddisfatto perché i tre punti ci servivano e ci resta l’amaro in bocca. Dobbiamo guardare avanti, quando torneremo dalla sosta dovremo valutare gli aspetti positivi e quelli negativi. Sto bene attualmente, i miei compagni mi stanno dando l’opportunità di esprimermi al massimo. Con il Rennais abbiamo vinto una gara importante e volevamo i tre punti anche oggi per dare continuità. C’era stanchezza tra di noi dopo il match di giovedì con i francesi. Sono felice per come stiamo giocando, i miei compagni mi stanno mettendo nelle condizioni migliori per trovare il gol. Anche oggi i nostri tifosi non ci hanno fatto mancare il loro affetto, erano in tantissimi qui al Dall’Ara”.