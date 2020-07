Lazio, Immobile: "Felici di aver centrato la Champions. La società sa cosa fare sul mercato"

“Sono felice, è giusto festeggiare un obiettivo importante per noi con 3 giornate di anticipo. Siamo orgogliosi nonostante le difficoltà post lockdown. Abbiamo vinto una gara fondamentale. È un risultato che da anni la Lazio non raggiungeva”. L'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha festeggiato così la vittoria sul Cagliari e la conquista del 4° posto matematico che regala ai biancocelesti la qualificazione in Champions League, che potrebbe saltare solo se Napoli e Roma vincessero le coppe europee. “Se Lotito rinforzerà la squadra? La società, il tecnico e il direttore sportivo Tare sanno di dover fare qualcosa. Il prossimo campionato ci metterà ancora di più alla prova – ha detto la punta ai microfoni di DAZN - ma sono sicuro che ci metteranno nelle condizioni di fare un'altra stagione straordinaria come questa”. Infine sul ritorno dei tifosi allo stadio: “Ci manca molto il nostro pubblico speriamo di poter ricominciare con la gente allo stadio perché è la cosa più bella del calcio”, ha concluso Immobile.