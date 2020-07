Lazio, Immobile finisce nel mirino di Ancelotti. L'Everton pronto ad accontentare il tecnico

Carlo Ancelotti ha chiesto alla proprietà dell'Everton un importante sforzo economico per rinforzare la squadra, che ha chiuso la Premier League al 12° posto. Il tecnico, riporta 90min.com, chiede di avere voce in capitolo su ogni trasferimento in entrata o in uscita. Fra gli obiettivi principali un centravanti, vista la scarsa prolificità mostrata nell'ultimo campionato. Obiettivo principale Ciro Immobile. Una fonte vicino al club ha confermato al portale come la proprietà abbia grandi piani e sia disposta ad assecondare le richieste dell'allenatore.