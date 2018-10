Lazio, Immobile: "Grande vittoria. Inter? Vogliamo la rivincita"

Fonte: www.lalaziosiamonoi.it/

Una grande Lazio batte il Marsiglia al Velodrome e crea un buon margine in classifica con i francesi. A fine partita Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: “Bellissimo stasera, devo fare i complimenti alla squadra perchè non era semplice venire a fare questa partita. Era fondamentale per la classifica e abbiamo giocato alla grande, reagendo dopo il loro gol e rispondendo subito. Sono orgoglioso delle 100 partite, con il gol sarebbe stato perfetto. La Lazio per me è una famiglia, mi sento a casa. Contro l’Inter è una partita importantissima, vogliamo prenderci una bella rivincita rispetto all’anno scorso davanti alla nostra gente. Il successo di stasera ci regala grande carica”.