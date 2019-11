Lazio, Immobile: "I 100 gol un traguardo da dividere con tutti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Segnare per me è vita, ossigeno, ti dà quella fiducia per affrontare le future partite. E poi quando si segna si vuole continuare a farlo". Ciro Immobile, attaccante della Lazio, si racconta così in un'intervista al canale YouTube della Serie A: "Cosa apprezzo di me stesso? Che non mollo mai, non mi sono mai abbattuto cercando sempre di andare avanti. Sono felice per i 100 gol con la Lazio, è un traguardo importante da dividere con tutti. La squadra mi mette sempre in condizione di esprimere il mio potenziale".

Domenica la Lazio ripartirà contro il Sassuolo: "Quando si sale di livello e intorno si crea entusiasmo diventa difficile mantenere i piedi per terra e gestire la pressione. Ma bisogna comunque migliorare. A noi manca un po’ di continuità nei risultati, perché a livello di prestazioni ci siamo sempre. Se riusciamo a migliorare questo aspetto, potremmo toglierci tante soddisfazioni".