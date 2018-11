Lazio, Immobile: "I tifosi si aspettano tanto. Doppietta per mia moglie"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Dazn, dopo la gara vinta contro la SPAL, parla l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile: "Le critiche dopo l'Inter? Ci stavano, forse non siamo scesi in campo come volevamo. La gente si aspetta tanto da noi. Manca ancora la vittoria con le grandi, pesa questo aspetto, abbiamo perso 4 partite con le big. Mancini? Il c.t. mi conosce, sa quello che valgono. Ci sono da fare delle scelte, mi farò trovare pronto. Dedico i due gol a mia moglie che la amo tanto".