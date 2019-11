Lazio, Immobile: "Il nostro obiettivo è la Champions League"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del TG5 Mediaset il bomber della Lazio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Si vive di momenti e questo è uno di quelli in cui gira tutto bene. Speriamo di continuare così. Il record di Higuain di 36 gol in campionato è una cifra importante. Si lavora, poi quando i record arrivano si è sempre felici. Quello che di buono sto facendo è merito mio e dei miei compagni. La Lazio è una squadra solida in grado di fare bene. Sono felice di aver raggiunto l'apice della mia carriera con questa maglia. Voglio continuare a lavorare con questo gruppo, meritiamo traguardi importanti. La mia testa è volta solo a raggiungere la Champions League. Il duello con Belotti in Nazionale? È bello perché non c'è solo competizione lì davanti, ma anche in altri ruoli. I meriti vanno a Mancini visto che non era semplice riavvicinare la gente dopo la grande delusione del mondiale".